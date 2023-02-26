Bakan Koca'dan deprem bölgesinde salgın açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Gaziantep İslahiye Devlet Hastanesi’nde basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, deprem bölgesinde salgın hastalık riski bulunmadığını açıkladı.

"GAZİANTEP GENELİNDE CAN KAYIPLARIMIZ 3 BİN 897’YE ULAŞTI"

Bakan Koca, Gaziantep genelinde can kayıplarının 3 bin aştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Bugün Osmaniye, Nurdağı ve Islahiye’de çalışmaları yerinde inceledik. 6 Şubat ve sonrasında birbirini izleyen depremler sebebiyle İslahiye’de 1347, Nurdağı’nda 2 bin 170 vatandaşımız hayatını kaybetti. Gaziantep genelinde can kayıplarımız 3 bin 897’ye ulaştı. Osmaniye’de 993 hayat kaybettik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbimiz yakınlarına sabır, metanet versin. Yaralılarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

"BUGÜNLERİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Bakan Koca, Türk milletinin güçlü bir millet olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

- Bizler, savaşta, afetler karşısında, gücünü birleştirmiş, şartlara teslim olmamış bir büyük milletiz. Biliyor ve inanıyoruz: Bugünlerin üstesinden geleceğiz. Deprem 11 ilimizde 13,5 milyon insanımızı o şiddetiyle bir anda etkiledi, fakat aynı anda 70 ilimizde bütün insanlık duygularını da harekete geçirdi. Deprem toprakta yarılmalar meydana getirdi ama diğer 70 ilimizi alıp, 11 afet şehrine adeta komşu yaptı. Devletimizin tüm kurumları büyük devlet ne demektir, bunun tarihi cevabını vermek için yarıştı. Bu böyle devam edecek. Müsterih olalım. Her yeni günün akşamında acımız daha çok teselli bulmuş, darlığın yerini varlık almış olacak.

"ÇADIR KENTLERDE KURULAN ACİL MÜDAHALE ÜNİTELERİNİN SAYISI 16"

Bakan Koca, çadır kentlerde kurulan Acil Müdahale Üniteleri hakkında bilgi verdi. Bakan Koca şunları söyledi:

- Gaziantep’te 16 Devlet Hastanemiz, 1 Üniversite Hastanemiz, 2 Toplum Sağlığı Merkezimiz, 167 Aile Sağlığı Merkezimiz, sayısı 51’i bulan 112 İstasyonlarımız ve 104 Sağlık Evimiz halen hizmet vermektedir. Sağlık hizmetinde boşluğa meydan vermemek amacıyla 2’si İslahiye’de, 1’i Oğuzeli’nde, 1’i Nurdağı’nda olmak üzere toplam 4 Sahra Hastanesi kurulmuştur. Çadır kentlerde kurulan Acil Müdahale Ünitelerinin sayısı 16’dır.

"GAZİANTEP'TE SAĞLIK KURUMU BİNALARINDAN 6'SI AĞIR DURUMDADIR"

Bakan Koca, Gaziantep'te sağlık kurumu binalarının durumuna ilişkin bilgi vererek şunları söyledi:

- Afet, yuvalarımızla birlikte depremin ardından çok ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetinin verildiği yapıları da etkiledi. Sağlık hizmeti almaya mani bir durum olmadığı az önceki ifadelerimde açıktır. Bazı kurumlarımıza ait binaların hasar durumunu da açıklamakta prensip olarak fayda görüyorum. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin A ve B blokları ile Nurdağı devlet hastanemiz ağır hasarlıdır. İl genelindeki diğer sağlık kurumu binalarından 6’sı ağır, 5’i orta, 169’u az hasarlı durumdadır. 54’ünde hasar yoktur.

"İL GENELİNDE 627 ECZANE AKTİF OLARAK HİZMET VERİYOR"

Bakan Koca, il genelinde 637 eczanenin hizmet verdiğini söyleyerek şunları kaydetti:

- Gaziantep’te, il genelinde, 627 eczane aktif olarak hizmet vermektedir. Afet bölgesinde 2 mobil eczane ile 2 Sahra Eczanesi depremzede vatandaşlarımıza ilaç ve eczacılık hizmeti sunmaktadır. İslahiye ilçesindeki 19 eczane ile Nurdağı ilçesindeki 11 eczane, maalesef hizmet verememekte. Bu iki ilçede, İslahiye ve Nurdağı’nda 1’er çadır eczane açılmıştır. Ayrıca sahra hastanelerimizde müdahale çadırlarımızda eczane hizmeti verilmektedir.

- Geride kalan 20 günde Gaziantep’te verilen, çoğu halen devam eden sağlık hizmetlerimiz hakkında sizlere bazı bilgiler sunmak istiyorum. Her şeyden önce, Gaziantep’teki sağlık profesyoneli sayısının bu süreçte 11.490’a kadar ulaştığını bilmenizi arzu ederim.

"DEPREME BAĞLI SEBEPLERDEN TEDAVİ EDİLENLERİN 25 BİN 276'SI TABURCU OLDU"

Bakan Koca, depremde yaralananlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

- Bugünlerin iyi haberlerinden biri olarak şunu mutlulukla ifade edeceğim: Depreme bağlı sebeplerle tedavi altına alınan Gaziantepli hastalarımızdan 25.276’sı taburcu olmuştur. Depremzede 656 hastamızın tedavisi serviste, 96 hastamızın tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir.

- Afetin yaşandığı ilk günden bugüne, cerrahi müdahale yapılan Gaziantepli depremzede sayısı 1.994’tür. Gaziantep’te 340.150 kişiye birinci basamak temel sağlık hizmetleri ulaşmış, toplamda ise 636.940 kişiye sağlık hizmeti verilmiştir.

- Acil başvuru sayısı 177.311, tüm birimlere yapılan toplam başvuru sayısı ise 327.596 olarak gerçekleşmiştir. Çadır kentlerdeki Acil Müdahale Ünitelerinde yapılan muayene sayısı 22.202’dir.

- 24 Mobil Ekip Gaziantep’in 171 köyünde 23.450 hastamızı muayene etti ve ilaçlarını verdi. Bugüne kadar 35.848 kutu ilaç dağıtılmıştır. Köylerde uygulanan aşı dozu sayısı 30.000’in üzerindedir. Yaralanmalar sebebi ile bilhassa önemli olan Tetanos aşıları yapılmıştır. Hafif yaralı olup da Tetanos aşısını ihmal eden Gaziantepli vatandaşlarımızdan, en yakın sağlık birimine müracaat etmelerini ısrarla rica ediyorum. Bunun dışında, Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında süregelen bebek ve çocuk aşılamaları normal takvimine uygun şekilde devam etmektedir.

- Bir afet karşısında topluma ve kurumlara düşen ödevlerin, kati görevlerin listesi tutulamaz. Yapılanlar, gurur vesilesi olamaz. Verdiğim bilgiler, devletin mustarip her ferdiyle yekvücut olduğunun kısmi bir ifadesidir. Bu bilgiler, size, sağlık hizmeti ihtiyacı açısından kendinizi tam bir huzur içinde hissetmeniz gerektiğini söylemektedir. Bu güveni tesis edecek daha çok bilgi var: Daha 20 gün önce bir afet yaşamış olmamıza rağmen, Gaziantep’teki hastanelerde servislerin yatak doluluk oranı sadece %44’tür. Yoğun bakım yatak doluluk oranı ise sadece %58’dir.

"HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDECEK BİR DURUMA RASTLANMADI"

Bakan Koca, salgın hastalıklarla ilgili detaylı araştırma yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Bir konu üzerinde durmak istiyorum: Bildiğiniz gibi afetzede illerimizde, halk sağlığı açısından muhtemel sorunlara karşı gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu sorunların başında su kaynaklı sorunlar geliyor.

- Özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleriyle afetten hasar gören Gaziantep’te, su klorlama çalışmaları ve bakiye klor ölçümleri ilk günlerden itibaren düzenli olarak yapılmaktadır. Bu ölçümler için alınan 998 su örneğinden 938’inde klor oranı yeterli, 60’inde yetersiz bulundu.

- Su örnekleri mikrobiyolojik ve kimyasal açıdan da analiz edilmektedir. Bugüne kadar 736 su örneği alınmış, bu su örneklerinden 512’si sağlık açısından uygun, 103’ü ise sağlık açısından uygunsuz bulunmuştur. Sağlık açısından uygunsuz olduğu bilimsel olarak tespit edilen 103 su örneğinin 99’unda mikrobiyolojik, 29’unda kimyasal uygunsuzluk olduğu görülmüştür. Gerekli önlemler alınmaktadır.

- Bu bilgiler ışığında, ısrarla vurgulamak isterim: Gaziantep’te, Nurdağı ve Islahiye haricinde şehir merkezindeki şebeke suyu içme suyu olarak kullanılabilir. Gaziantep’te Nurdağı ve Islahiye’de şebeke suyu içme suyu olarak kullanılmamalıdır. Suyu hayat bildik, hep öyle bilelim. Su şimdi hastalıklara yol açmasın.

- “Salgın hastalık” riski gibi kritik bir konu maalesef toplumun ruh halini dikkate almayacak bir üslup ve tarzla da dile getirildi. Yetkili merci olarak yaptığımız açıklama çok nettir. Tüm sağlık tesislerimizde, İZCİ sistemi üzerinden “Sendromik Sürveyans” etkin bir şekilde takip edilmektedir, halk sağlığını tehdit edecek bir durum bugün itibarıyla saptanmamıştır.