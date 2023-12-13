Balık Tüketenler Dikkat! Yemeden Önce Bunu Uygulayın...

Prof. Dr. Canan Karatay, taze balığın besin değeri ve vitamin deposu açısından son derece yararlı olduğunu ifade etti. Balığın tazeliğini anlamanın pratik yollarını sıralayan uzman isim çarpıcı bir uyarıda bulundu

'Dibe Çökerse Balık Bayattır'

Derin bir kaba su doldurduktan sonra balığın içine koyulmasını öneren uzman isim taze ise dibe çökeceklerini belirtti. Balığın bir süre sonra suyun yüzeyine çıkıp ağzının açılması ise bayat olduğu anlamına geliyor.

Bu kapsamda taze balığın karın bölgesine dikkat edilmesi gerekiyor. Şişkin olması balığın bayat olduğuna işaret ediyor. Uzman ismin yaptığı açıklamaya göre balığın taze olduğunu gösteren bir diğer unsur ise solungaçlarının kırmızı ve nemli olması.

Eğer Balığın Rengi Koyuysa...

Ayrıca balığın rengi koyu ise bu bayat olduğunun göstergesidir.Taze balıkta deniz kokusu bulunurken bayat balıktan amonyak kokusuna benzer bir koku geliyor.Balığı almadan önce etine parmağınızla bastırın. Balığın üzerinde parmak iziniz kalıyorsa ve balık etinde yumuşamalar görülüyorsa balık bayatlamış demektir. Karatay, taze balık etinin sert olması gerektiğinin altını çizdi.