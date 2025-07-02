Besin intoleransı: Her 5 kişiden 1’ini etkiliyor!

Toplumda giderek daha yaygın hale geliyor. Her 5 kişiden 1’ini etkiliyor. Yaşam kalitesini bozuyor, hastalıklara kapı açıyor. Besin intoleransı nedir? Enzim eksikliğinden, kimyasallara, bilinçsiz antibiyotik kullanımından, işlenmiş gıdalara ..Besin intoleransına yol açan etkenler, alınacak önlemler. Fonksiyonel Tıp ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Dinç önemli uyarılarda bulundu.

Besin İntoleransı toplumda giderek yaygınlaşıyor. Uzmanlar temel nedenlerini geniş bir yelpazede değerlendiriyor.

Son dönemlerde beslenmenin değişmiş olması, katkı maddeleri, kimyasallar, pestisitler, ilaçlar, radyasyon, ağır metaller, stres, enfeksiyonlar, kovid gibi bir çok şey bağışıklık sistemini daha çok çalıştırıyor ve daha çok hata yapmasına sebebiyet veriyor. Özellikle yeni doğan çocuklarda sık antibiyotik kullanma, işlenmiş gıdaların tüketilmesi, bağırsak florası oturmadan bu tarz besinlere maruz kalması çocukların besin intoleranslarının salgınına neden oluyor.

Modern çağın hastalığı olarak da tanımlanan besin intoleransı, bağışıklık sistemini etkiliyor. Aile öyküsü önemli bir risk faktörü ve alerjik bünyeye sahip çocuklarda ise görülme olasılığı artıyor.

Sindirim sistemimizin doğru işlemesinde mide ve bağırsak sağlığı önemli. Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Dinç uyarıyor. Besinlere karşı hassasiyet ve gelişen rahatsızlık durumunda, doğru hekime başvurulmalı.

Dr. Mustafa Dinç, önlemlerin ve tedavi yöntemlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı:

Teşhisin doğru konulması lazım. Hastalığın analizinin doğru yapılması lazım. Sakınma tedavileri alerjan ya da intolerans olan gıdayı diyetten çıkarma yöntemleri işe yarıyor. Yumurtanın şekli bile alerjiyi değiştirebiliyor. Olaya bütüncül bakmak lazım. Kolay çözüm peşinde koşmamak lazım.