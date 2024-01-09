BionTech'ten açıklama: Kanser aşısı ne zaman çıkacak?

Dünyada 20 milyonu aşan kanser hastasının beklediği kanser aşısı hakkında açıklama, BionTech Üst Yöneticisi ve kurucu ortağı Uğur Şahin'den geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletindeki San Francisco'da düzenlenen JP Morgan sağlık hizmetleri konferansında şirketin “2024 stratejik öncelikleri ve gelir beklentisine” ilişkin sunum yapılacağı ifade edildi.

2024 YILINDA 10'DAN FAZLA ÇALIŞMA ONAY ARAYACAK

Açıklamada görüşlerine yerilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, şu anda çeşitli kanser türleri için ileri bir geliştirme aşamasında olan çalışmalar yaptıklarını, 2024 sonuna kadar on veya daha fazla potansiyel olarak onayla ilgili çalışmaya sahip olmayı hedeflediklerini belirtti.

Şahin, “Bu yıl, 2026'dan itibaren beklenen ilk onkoloji tanıtımlarımıza doğru yenilikçi ürünlerimizi genişletmeye ve geliştirmeye devam ederken BioNTech'te önemli bir uygulama yılı olacak.” diye onuştu.