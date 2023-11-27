Bu Hastalık Türü İnsanlarda İlk Kez Görüldü! İngiltere'de Domuz Gribinin A(H1N2)v Türü Görüldü!

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yaptığı açıklamada, bu zamana kadar domuzlarda görülen A(H1N2)v türü influenza virüsünün, ilk defa bir insanda görüldüğünü açıkladı.

Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastalığı tetikleyen enfeksiyonun kaynağı ise araştırılmaya başlandı.

Hasta ile temasta bulunan ve solunum semptomları gösterenlere test yaptırmaları tavsiyesinde bulunuldu.

BİLENEN DOMUZ GRİBİNDEN FARKLI

A(H1N2)v türü diğer türlerden daha farklı olduğu ve bu influenza virüsünün İngiltere'de bulunan domuzlarda görüldüğü aktarıldı. Açıklamada, 2005'ten bu zamana kadar A(H1N2)v türünün toplamda 50 kişide görüldüğü.

UKHSA yetkilisi Meera Chand, İngiltere'de virüsün ilk kez insanda görüldüğünü yineleyerek, "Yakın temasları takip etmek ve olası yayılmaları azaltmak için hızla çalışıyoruz. Belirlenen protokoller uyarınca, kişinin enfeksiyonu nasıl kaptığını öğrenmek ve ilişkili başka vakaların olup olmadığını değerlendirmek için araştırmalar sürüyor." dedi.