Bu Tozun Erkeklere Olan Faydası Saymakla Bitmiyor! Çam Poleni Tozu Ne İşe Yarar?

Türkiye'nin zengin ormanlarında yetişen Çam ağaçlarından elde edilen polen tozu bin bir derde devadır. Anadolu'da eski yıllardan beridir alternatif tıpta tüketilen çam poleni tozu özellikle erkeklere şifa kaynağıdır. Bilimsel araştırmalara bile konu olan bu toz erkeklere olan faydaları saymakla bitmez.

Bu Tozun Erkeklere Olan Faydası Saymakla Bitmez!

Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerde yaşanan sperm zayıflığı ve testosteron hormonu azalması önleyen çam poleni tozudur. Çam poleni tozu, adeta hormonlardaki değerleri artırır. Bunun yanı sıra erkekler kas yapmak isterken de protein tozu yerine çam poleni tozu tüketilmeli. Ancak en dikkat edilmesi gereken nokta ise sarı çam ağaçlarındaki polen tozlardır.

Çam Poleni Tozu Ne İşe Yarar?

Yüksek oranda alerjisi olanlar Çam poleni tozu ve bal karıştırarak düzenli her gün bir kaşık tüketmeli. Bu karışım vücutta bağışıklık sistemindeki tüm vitamin değerlerini dengede tutar. Alerjik reaksiyonlarda en önemli detay protein dengesidir. Ve beyindeki uyarıcı sistemini korur. Sinüzit ve alerjik rinitte ortaya çıkan hapşırma ve ateşlenmeyi engeller.

Çam Poleni tozu kandaki kötü kolesterol seviyesini azaltarak kalp ve damar hastalıklarına şifa olur. Kan dengesini sağlayarak kalp ritmini korur. Ayrıca damardaki yağ oranını sıfırlar. Çam poleni tozu kalp krizini de önler. Ancak bu faydası tam olarak kanıtlanmadı.

Cilt hastalıklarından en yaygın olan egzamayı anında engeller. Vücuttaki hücrelerin bozuk olan sistemini koruyarak vücutta fazla çalışan hormonları dengeler. Çalışmayan hormonları ise yükseltir. Cilt hastalıkları için uyarıcı madde görevini görür.