Çağın hastalığı: Telefon bağımlılığı!

Hayatımızın bir parçası haline gelen cep telefonlarına bağımlılık her geçen gün artıyor. Hatta çoğu kişi telefonsuz kalma korkusu yaşıyor. Bunun adı da "Nomofobi" hastalığı. Bu bağımlılık, fiziksel ve psikolojik olarak insanları olumsuz etkiliyor. Ayrıntılar haberimizde...

Editör: Yasin Emre Gök
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Nomofobi, sadece cep telefonlarını kaybetme veya unutma korkusu değil, aynı zamanda cep telefonu ile bağlantı kuramama korkusunu da içeriyor. Zira birçok insanın farkında olmadığı veya inkar ettiği bir soruna yol açıyor.

Akıllı telefonlar ile saatlerce zaman geçiriyoruz. Hatta hayatımızın vazgeçilmez parçası haline geldi. Bu da Nomofobi hastalığını doğuruyor.

Uzmanlar fiziksel ve psikolojik insanları olumsuz yönde etkileyen Nomofobiye karşı uyarıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# telefon # bağımlılık
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