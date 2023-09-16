Çağın hastalığı: Telefon bağımlılığı!

Nomofobi, sadece cep telefonlarını kaybetme veya unutma korkusu değil, aynı zamanda cep telefonu ile bağlantı kuramama korkusunu da içeriyor. Zira birçok insanın farkında olmadığı veya inkar ettiği bir soruna yol açıyor.

Akıllı telefonlar ile saatlerce zaman geçiriyoruz. Hatta hayatımızın vazgeçilmez parçası haline geldi. Bu da Nomofobi hastalığını doğuruyor.

Uzmanlar fiziksel ve psikolojik insanları olumsuz yönde etkileyen Nomofobiye karşı uyarıyor.