Canan Karatay'dan uyarı! "Ev temizliğinde bunları kullanmayın"

Sirkenin 7 bin yıldır kullanılan doğal bir temizlik aracı olduğunu vurgulayan Karatay, "Evde yapılan sirke en sağlıklısıdır," dedi. Ancak, sirkenin sık kullanımı konusunda dinleyicileri uyardı.

Karatay, tuvalet temizliği için çamaşır suyu gibi kimyasal ürünlerin her gün kullanılmasının gereksiz olduğunu belirterek "Haftada bir kez sabunlu su ile temizlemek yeterlidir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, sirkenin mikrop ve virüsleri öldürdüğünü, çaydanlık temizliği gibi alanlarda da etkili olduğunu söyledi.

Zorlu lekeleri çıkarmak için sirkeyi karbonat ile birleştirerek kullanılabileceğini de belirten Karatay, bu karışımın etkili bir gider açıcı olacağını ekledi.