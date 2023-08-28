Deniz ve havuzlarda enfeksiyon riski! Uzmanlardan kritik uyarılar geldi

Uzmanlar yüksek sıcaklıklardan bunalıp denize ve havuza gidenleri enfeksiyon riskine karşı uyarıyor. Peki enfeksiyon kapmamak için nasıl önelmler alınmalı? İzleyelim...

Deniz ve havuzlarda enfeksiyon riski! Uzmanlardan kritik uyarılar geldi
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Sıcak havalarda insanların en çok tercih ettikleri yerler denizler ve havuzlar... Fakat, insan yoğunluğunun oluşması enfeksiyon riskini arttırıyor.

Uzmanlar deniz ve havuzlarda oluşabilecek enfeksiyon riski karşısında vatandaşları uyarıyor.

Peki vatandaşlar ne tür enfeksiyonlarla karşı karşıya kalabilir? Prof. Dr. Gamze Varol, riskleri hatırlattı.

Deniz suyu kendini yenilediği için havuza göre daha az riskk barındırıyor. Ancak kalabalık, önemli bir faktör.

Varol, deniz ve havuza girip çıktıktan sonra duş alınması ve deniz kıyafetlerinin değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gece öksürüğüne ne iyi gelir?Gece öksürüğüne ne iyi gelir?Sağlık
# enfeksiyon # Deniz # havuz
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