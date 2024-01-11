Dikkat! Soğuk Hava Kalp Krizini Tetikliyor
Havaların soğumasıyla birlikte kronik hastalar için yaşam daha da zorlaştı. Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam, soğuk havaların kalp krizine davetiye çıkardığını ifade etti. Kalp krizini tetikleyen etkenler neler? Hangi kronik hastalığı olanlar kalp sağlığına dikkat etmeli?
Ülke genelinde aşırı soğuklar, kronik hastalar üzerinde de yaşam kalitesini zorluyor. Diyabet, kalp-damar ve özellikle kanser hastaları için özellikle dikkat edilmesi gereken kış mevsiminde kalp krizi riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunuldu.
Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam, bu noktada özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanları uyararak “İnsanlar vücut ısılarını sabit tutmak zorunda olan canlılardır. Bu yüzden havalar soğuduğunda vücut ısısını korumak için kan damarlarını daraltır. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasına ve damarların daha fazla kasılmasına neden olur.” dedi.
'Kan Akışı Azalır'
Soğuk havaların çabuk yorulma ve nefes darlığına sebep olduğunu belirten Çam, "Ayrıca damarlar daraldığında kan akışı azalır ve kanın taşıdığı oksijen miktarı düşer. Bu da eller, ayaklar, burun ve dudak gibi vücudun uç kısımlarının morarmasına yol açar. Kalp yetersizliği, kalp ritmi bozukluğu veya koroner damar darlığı olan kişilerde soğuk havaya maruz kalmak kalp yetersizliğinin şiddetlenmesine, göğüs ağrısına veya kalp krizine neden olabilir. Özellikle soğuk veya buzlu suya girmek gibi ani soğukla temas etmek çok tehlikelidir. Bu durumda kalp ve damarlar çok hızlı bir şekilde tepki verir.” diye konuştu.
Uzm. Dr. Fatih Çam, kışın kalp krizi riskinin yükselmesinin sebeplerini şöyle açıkladı:
Damarların daralması, tansiyonun artması, kalbe gelen kan miktarının fazlalaşması ve kandaki oksijen miktarının düşmesidir. Amerika ve Kanada gibi ülkelerde kışın kar temizleme işi yaparken kalp krizi veya ani ölüm vakaları çok fazladır. Bu işi yapmak zorunda olan herkesin dikkatli olması gerekir. Koroner damar hastalığı olan kişilerde de soğuk rüzgara karşı yürümek veya soğuk havaya aniden çıkmak şiddetli göğüs ağrısına sebep olabilir. Kış ayları bağışıklık sistemini zayıflatan bir mevsimdir. Bu yüzden kalp hastaları her yıl grip, beş yılda bir de zatürre (pnömoni) aşısı yaptırmalıdır. Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar sağlıklı kişiler için hafif geçse de kalp hastaları için ölümcül olabilir. Bu nedenle aşılar asla ihmal edilmemelidir.