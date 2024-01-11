Dikkat! Soğuk Hava Kalp Krizini Tetikliyor

Ülke genelinde aşırı soğuklar, kronik hastalar üzerinde de yaşam kalitesini zorluyor. Diyabet, kalp-damar ve özellikle kanser hastaları için özellikle dikkat edilmesi gereken kış mevsiminde kalp krizi riskinin yüksek olduğu uyarısında bulunuldu.

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Fatih Çam, bu noktada özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanları uyararak “İnsanlar vücut ısılarını sabit tutmak zorunda olan canlılardır. Bu yüzden havalar soğuduğunda vücut ısısını korumak için kan damarlarını daraltır. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasına ve damarların daha fazla kasılmasına neden olur.” dedi.

'Kan Akışı Azalır'

Soğuk havaların çabuk yorulma ve nefes darlığına sebep olduğunu belirten Çam, "Ayrıca damarlar daraldığında kan akışı azalır ve kanın taşıdığı oksijen miktarı düşer. Bu da eller, ayaklar, burun ve dudak gibi vücudun uç kısımlarının morarmasına yol açar. Kalp yetersizliği, kalp ritmi bozukluğu veya koroner damar darlığı olan kişilerde soğuk havaya maruz kalmak kalp yetersizliğinin şiddetlenmesine, göğüs ağrısına veya kalp krizine neden olabilir. Özellikle soğuk veya buzlu suya girmek gibi ani soğukla temas etmek çok tehlikelidir. Bu durumda kalp ve damarlar çok hızlı bir şekilde tepki verir.” diye konuştu.

Uzm. Dr. Fatih Çam, kışın kalp krizi riskinin yükselmesinin sebeplerini şöyle açıkladı: