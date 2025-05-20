Elektronik sigaranın zararlarını işte böyle anlattı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, elektronik sigaraların akciğer ve kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Akkoyunlu, “Elektronik sigaralar aslında en büyük problemlerden bir tanesi. Normal sigaranın etkilerini ve içeriklerini biliyoruz ancak elektronik sigaralar söz konusu olduğunda ciddi bir çeşitlilikle karşılaşıyoruz. İçerikleri konusunda net bilgiler olmaması ve yan etkilerinin tam olarak bilinmemesi bu cihazları daha da riskli hale getiriyor” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, elektronik sigaraların kısa sürede akciğer yetmezliği, solunum sıkıntısı ve ölümcül sonuçlara yol açabileceği konusunda açıklamalarda bulundu.

CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİYOR

Elektronik sigaraların günümüzde ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Akkoyunlu, “Elektronik sigaralar aslında en büyük problemlerden bir tanesi. Normal sigaranın etkilerini ve içeriklerini biliyoruz ancak elektronik sigaralar söz konusu olduğunda ciddi bir çeşitlilikle karşılaşıyoruz. İçerikleri konusunda net bilgiler olmaması ve yan etkilerinin tam olarak bilinmemesi bu cihazları daha da riskli hale getiriyor. Özellikle yeni kullanmaya başlayanlarda ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor” diye konuştu.

AKCİĞERDE CİDDİ HASARLAR OLUŞABİLİYOR

Elektronik sigaraların akciğerde birçok farklı tabloya yol açabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Akkoyunlu, “İçeriğine göre yan etki spektrumu çok geniş. Alerjik reaksiyonlardan ölümcül organ yetmezliklerine kadar geniş bir yelpazede sorunlara yol açabiliyor. Özellikle akciğer hastalıkları ve astım benzeri belirtiler oluşturabiliyor. Bu cihazlar masum gibi sunulsa da özellikle gençlerde yoğun kullanım nedeniyle ciddi yan etkilere yol açıyor” ifadelerini kullandı.

YOĞUN BAKIMA DÜŞEN GENÇ VAKA

Son dönemde elektronik sigara nedeniyle yoğun bakıma alınan genç hastadan da bahseden Prof. Dr. Akkoyunlu, “Akciğer yetmezliği ve akciğer zarında sıvı birikimiyle başvuran bir genç hastamız vardı. Elektronik sigara kullanımı nedeniyle hem akciğer dokusunda hem de kalp sağlığında ciddi hasar meydana gelmişti. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Bu durum, elektronik sigaraların sigaraya göre daha masum olmadığını net bir şekilde gözler önüne seriyor” dedi.

UZUN DÖNEM ETKİLERİ BİLİNMİYOR

Elektronik sigaraların uzun dönemde verebileceği hasarların henüz tam olarak öngörülemediğine değinen Prof. Dr. Akkoyunlu, “Bu ürünler dünyada yaklaşık on yıldır kullanılmakta. Ancak uzun vadeli etkileri konusunda hala net bilgilere sahip değiliz. Bazı vakalarda Covid-19'un son dönem tablolarına benzer ağır klinik tablolara yol açabiliyor. Elektronik sigara kullanımı, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlarla sınırlı kalırken, bazılarında ölümcül solunum yetmezliklerine kadar gidebiliyor” diye konuştu.

YASAL DÜZENLEMELER ŞART

Prof. Dr. Akkoyunlu, elektronik sigaraların sigara gibi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

“Bu ürünlerin sigaraya eşdeğer şekilde yasal düzenlemelere tabi tutulması gerekiyor. Özellikle okul çevresinde satışının yasaklanması, 18 yaş altına satılmaması ve sigarada olduğu gibi uyarıların bu ürünlerde de bulunması son derece önemli. Gençlerin bu tehlikeli maddelerden korunması gerekiyor.”