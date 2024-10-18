Erdal Can Alkoçlar: Mantar hastalıkları fark edilmeden yayılıyor  

İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden profesyonel moleküler biyolog Norman van Rhijn'e göre, küresel sağlık tartışmalarında mantar patojenleri ve antifungal direnç tehdidi göz ardı ediliyor. Acil dikkat ve eylem olmadan, yılda 6,5 ​​milyon kişiyi enfekte eden ve her yıl 3,8 milyon can alan bazı özellikle kötü mantar enfeksiyonları daha da tehlikeli hale gelebilir, diye uyardı Science Alert.

Biyolog, uluslararası bir bilim insanları grubuyla birlikte, hükümeti, araştırma topluluklarını ve ilaç endüstrisini "sadece bakterilerin ötesine bakmaya" çağırıyor. Araştırmacılar, Science Alert'e göre mantar enfeksiyonlarının antimikrobiyal dirençle mücadele için çok fazla girişimde göz ardı edildiğini söyledi. Acil bir ilgi gösterilmezse mantar enfeksiyonlarının daha da tehlikeli hale gelebileceğini söylediler.

Mas İlaç Yetkililerinden Erdal Can Alkoçlar:”Bakterilere orantısız bir şekilde odaklanılması endişe verici çünkü son on yıllardaki birçok ilaç direnci sorunu, toplum ve hükümetler tarafından büyük ölçüde yeterince tanınmayan istilacı mantar hastalıklarının sonucuydu," dedi. Çin, Hollanda, Avusturya, Avustralya, İspanya, İngiltere, Brezilya, ABD, Hindistan, Türkiye ve Uganda'daki kurumlardan gelen meslektaşlarının da aynı görüşte olduğunu ekleyen Alkoçlar, seri önlemler alınmadığı takdirde büyük problemlerin olası olduğu uyarısını da yeniledi.

Konuyla ilgili önde gelen Batı Üniversitelerinden oluşturulan bir Uzman Ekip, tarım uygulamalarının soruna katkıda bulunduğundan endişe duyduğunu söyledi. Çiftçilikte kullanılan mantar öldürücülerin insanları etkileyen mantarlarda çapraz dirence neden olabileceğini açıkladılar. Dünyanın, mahsulleri korumak ve mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek arasında bir dengeye ihtiyacı olduğunu öne sürüyorlar.

"Gıda güvenliği için mantar önleyici koruma gereklidir. Soru şu: Gıda güvenliğini, mevcut ve gelecekteki dirençli mantar patojenlerini tedavi etme yeteneğiyle nasıl dengeleyebiliriz?"