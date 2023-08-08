Eris virüsü nedir ve belirtileri neler? Yeni Covid-19 varyantı hızla yayılmaya başladı!

Birleşik Krallık'ta tespit edilen Eris virüsü, hızla yayılan ve tüm yaş gruplarından insanlara bulaşabilen yeni bir koronavirüs varyantıdır. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) verilerine göre, Eris varyantı, ülke genelindeki her 7 yeni COVID-19 vakasından birini oluşturarak hızla yayılmaktadır. Bu varyant, mevcut vakaların yüzde 39.4'ünü oluşturan Arcturus'un ardından İngiltere'de en yaygın ikinci varyant olarak kaydedilmiştir.

ERİS VARYANTININ YAYILIMI VE ETKİLERİ

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarındaki artışın devam etmesi nedeniyle uzmanlar, Eris virüsünün hızlı yayılımını yakından izlemektedir. DSÖ tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkelerin yeni vakalara karşı tetikte olmaları ve COVID-19 belirtileri gösteren hastaları yakından takip etmeleri önerilmektedir. UKHSA verilerine göre, Eris virüsü halihazırda 7 COVID vakasından birinin sebebi haline gelmiştir. Bu da Eris'in diğer varyantlara göre hızlı bir şekilde yayıldığını ve giderek baskın hale geldiğini göstermektedir.

ERİS VİRÜSÜ NEDİR?

Eris virüsünün yayılımındaki etki faktörleri arasında kötü hava koşullarının büyük bir rol oynadığı belirtilmektedir. Warwick Üniversitesi'nden Profesör Lawrence Young, kötü hava koşullarının kapalı alan etkinliklerine yönlendirebileceğini ve bu durumun insanları virüse karşı daha savunmasız hale getirebileceğini ifade etmiştir. Ayrıca, hastalığa karşı bağışıklığın azalması ve Covid-19 aşılarının etkisinin belirli bir süre sonra azalması da vakalardaki artışın nedenleri arasında gösterilmektedir.

Eris virüsü, Birleşik Krallık'ta tespit edilen ve hızla yayılan yeni bir koronavirüs varyantıdır. Uzmanlar, Eris varyantının yayılımını ve etkilerini yakından izlemektedir. Toplum sağlığı açısından, DSÖ'nün uyarılarına uygun olarak ülkeler, yeni vakaları takip etmeli ve önlemlerini güçlendirerek hastalığın yayılmasını kontrol altına almaya çalışmalıdır. Ayrıca, uzmanların kötü hava koşullarının ve diğer etki faktörlerinin rolünü anlamaları, daha etkili stratejiler geliştirmelerine yardımcı olabilir.