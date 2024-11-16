Eşek eti skandalı: Bakanlık o firmaları açıkladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen gıda firmalarını deşifre etti. Liste, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak eşek eti kullanan firmaları da içeriyor. Açıklama, halkın bilinçlenmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yayımlanan listede yer alan firmalara yönelik denetim ve yaptırımların sürdüğü bildirildi.

Bakanlığın son açıkladığı listede yer alan firmaların vatandaşa dana ve kuzu eti adı altında tek tırnaklı hayvan eti yedirdiği ortaya çıktı.

"Tek Tırnaklı Eti" tespit edilen firmalar şu şekilde: