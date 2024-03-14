Fahrettin Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Fahrettin Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya heasbından bir paylaşımda bulundu. Bakan Fahrettin Koca, paylaşımında, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun." ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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