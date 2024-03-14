Fahrettin Koca'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya heasbından bir paylaşımda bulundu. Bakan Fahrettin Koca, paylaşımında, hekimler ve hekim adaylarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun." ifadelerine yer verdi.
Hekimlerimizin, hekim adaylarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Eğer mümkünse sizler de hekiminizin bayramını kutlayın. Gün, saygı ve incelik dolu bir gün olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı