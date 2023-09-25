Gribe Yakalanmamak İçin Ne Yapmalıyız? Uzmanlar Grip Aşısına Dikkati Çekti
Mevsim geçişleri salgın hastalıkları da beraberinde getiriyor. Hastalıklara karşı korunmada grip aşısı büyük önem arz ediyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Başak yurttaşların hastalık belirtileri gösterdiklerinde aile hekimliğine başvurmaları gerektiğini vurguladı.
Sonbahar mevsiminin gelişi, özellikle grip gibi salgın hastalıkları artırdı. 4 ve ya 5 gün süren grip belirtileri, 1 haftayı aştığında akciğer hastalıklarına yol açabiliyor.
Peki, salgın hastalıklarla nasıl mücadele edilmeli, vatandaşlar kendini nasıl korumalı? Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Başak Ulusal Kanal'a konuştu, yapılması gerekenleri anlattı.
Başak, gribal hastalıklara karşı korunmanın yolunun da grip aşısından geçtiğini söyledi.