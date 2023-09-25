Gribe Yakalanmamak İçin Ne Yapmalıyız? Uzmanlar Grip Aşısına Dikkati Çekti

Sonbahar mevsiminin gelişi, özellikle grip gibi salgın hastalıkları artırdı. 4 ve ya 5 gün süren grip belirtileri, 1 haftayı aştığında akciğer hastalıklarına yol açabiliyor.

Peki, salgın hastalıklarla nasıl mücadele edilmeli, vatandaşlar kendini nasıl korumalı? Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Başak Ulusal Kanal'a konuştu, yapılması gerekenleri anlattı.

Başak, gribal hastalıklara karşı korunmanın yolunun da grip aşısından geçtiğini söyledi.