Hatay'da salgın riski var mı? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Hatay'da salgının söz konusu olmadığını belirtti. Koca şu ifadeleri kullandı:

- Hatay'da şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Bu analizlerin sebebi durum normalmiş gibi görünse de artçı depremlerin şebeke suyunu riskli hale getirmesidir. Şebeke suyu sadece temizlik gibi genel amaçlar gibi kullanılabilir. Bu gibi afetlerden sonra toplumlar ve devletler salgın riskine karşı tedbirli olmalıdır. Alınan tedbirlerle biz başarılı şekilde yürütüyoruz. On binlerce insan içinde sayılı ishal gibi vakalar enfeksiyon farkı olmayan durumlardır. Salgın oluşturabilecek bilimsel bir veri söz konusu değil.