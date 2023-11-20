HPV Virüsünden Korunmanın Yolu Aşı

İnsan papilloma virüsü yani HPV, oldukça yaygın görülen bir enfeksiyon. Dünyada cinsel yolla bulaşan en yaygın hastalık. Bazı tipleri kansere sebep olabiliyor.

Yeni bilimsel çalışmalarda, “HPV virüsünün açıklanamayan erkek infertilitesi, yani kısırlık, nedeni olabileceği” gösteriliyor.

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği tarafından Antalya’da, “11’inci Üreme Sağlığı ve İnfertilite Kongresi” düzenlendi.

HPV virüsünden korunmak için en büyük silah aşı. HPV aşısı, bazı kanser türlerine karşı yüksek düzeyde koruma sağlıyor.

100’den fazla ülke HPV aşısını ulusal programına aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz kasım ayında HPV aşısının ücretsiz yapılacağını açıklamıştı. Sadece bir örnekte olsa, aşı ücretinin SGK tarafından karşılanmasına yönelik bir mahkeme kararı da var. Ancak henüz herhangi bir düzenleme yok. Aşı ücreti de oldukça yüksek.