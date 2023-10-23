İnsan beyni bazen gerçekten tuhaf davranabiliyor! Mantık dışı davranmamıza, tamamen saçmalıklara inanmamıza neden oluyor ve hatta anılarımızı bile değiştirebiliyor. Ancak verdiğimiz her kararın bir nedeni vardır. Peki yaptığınız seçimleri belirleyen şey tam olarak nedir? İnsanları etkileyen psikolojik etkenler...

1. İnsanlar Tamamlanmamış İşleri Bitmiş Olanlardan Daha İyi Hatırlarlar

Zeigarnik etkisi, bireylerin yarım kalmış işleri veya durumları tamamlanan olaylardan daha kolay hatırlaması fenomenini ifade eder. Bu etki, insanların yarım kalan aşklarını, günlük işlerini ve ertelemelerini sürekli olarak zihninde düşünmesine neden olur ve bu durum huzursuzluk yaratır.

Zeigarnik etkisi burada geçerlidir. Bir kişinin henüz tamamlanmamış şeyleri veya eylemleri hatırlama olasılığı daha yüksektir. Örneğin, bir garson siparişinizi size getirene kadar hatırlar ve daha sonra dikkatini diğer misafirlere kaydırır. Bu, başka bir yerden gelinlik seçmiş olan bir kadına satış yapmaya benzer; ona gösterdiğiniz elbiseleri hatırlamayacaktır.

2. İnsanlar Bilerek Pahalı Şeyler Satın Alırlar

Bu Veblen etkisidir; pahalı ürünlere yönelik ekonomik olarak gerekçesiz talep. Bu etki genellikle sosyal statüsünü korumaya önem veren gençler arasında görülmektedir. İndirimli ürünler veya indirimde olan mallar ayıplı olarak düşünülür.

Bu Veblen etkisinden nasıl kaçınılır? En pahalı çantayı alırken ya da sırf başka bir harika Instagram paylaşımı yapmak için Avrupa'ya seyahat ediyorsanız, kendinizi bu etkinin içindeymiş gibi düşünün. Başka bir pahalı şey satın alırken kendinize şu soruyu sorun: "Yüksek kalite için mi yoksa sosyal prestij için mi para ödüyorsunuz?"

3. İnsanlar Hata Yapanları Sevme Eğilimindedir

Çoğumuzun içini utanç duygusu sarsa da kusurlarla insanların ilgisini çekebildiğini düşünen ve bunu sürekli hale getirmek isteyen birileri var. Buna psikolojide "pratfall etkisi" deniliyor.

Bu pratfall etkisinin bir örneğidir. Başarılı görünen, hata yapan ve komik görünen insanlar bize daha çekici geliyor. Mükemmellik bizi mesafeli tutar ve hatta sinir bozucu olabilir.

4. İnsanlar Kendilerine Gösterilen İlginin Miktarını Abartırlar

Spot ışığı etkisi, size bakıldığı ve insanların tüm hatalarınızı fark ettiği hissine kapılmanızdır. Bir kadın tek gözüne rimel sürmeyi unutursa etrafındaki herkesin bunu fark edeceğinden ve ona güleceğinden emin olacaktır.

Spot ışığı etkisinden kaçınmak için düşünmeniz gereken şey; İnsanlar hatalarımızı sandığımızdan çok daha az fark ediyorlar. Gömleğinizde leke varsa üzerinde çok fazla durmayın. Başkalarının hatalarını ne sıklıkla fark ettiğinizi bir düşünün... pek fazla olmuyor.

5. Çevrenizde Ne Kadar Çok İnsan Olursa İhtiyaç Duyduğunuzda Birisinin Size Yardım Etme Olasılığı Da O Kadar Azalır

Seyirci etkisi burada geçerlidir. Yardıma ihtiyacı olan bir kişinin çevresinde ne kadar çok insan varsa, herhangi birinin gerçekten yardım etme olasılığı da o kadar az olur. Bir yerde çok fazla insan varsa, her biri muhtemelen başka birinin yardım edeceğini düşünecektir. Bu nedenle kimse yardımcı olmuyor.

Halka açık bir yerde aniden kendinizi hasta hissederseniz tüm kalabalığa seslenmeyin. Bunun yerine belirli bir kişiden size yardım etmesini isteyin. Bu şekilde duyulma şansınız daha yüksek olacaktır.