İstanbul alarma geçti! Fahrettin Koca'dan maske mesafe uyarısı ''Hastaneler dolu''

Üst solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı arttı. Yoğun bakım doluluk oranları da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım doluluk oranının yaklaşık yüzde 72 olduğu bilgisini verirken İstanbul'a da dikkat çekti. Vatandaşların maskesiz dışarı çıkmaması gerektiğinin altı çizildi.

İSTANBUL'DA PANDEMİ Mİ VAR?

Geçen yılın aynı dönemine göre acile başvurularda yüzde 20’e yakın artış olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı, en sık grip yani influenza, sonra RSV ve Covid-19'un görüldüğünü belirtti. Hastane doluluk oranları hakkında da bilgisi veren Bakan Koca, servis yatağı doluluk oranımız ortalama yüzde 65 olduğunu yoğun bakım yataklarında ise doluluk oranı yaklaşık yüzde 72 olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçinde bulunduğumuz kış aylarında, bilhassa virüslerden kaynaklanan üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış görülmektedir. Bu artışlar, ülkemize mahsus değil. Kış aylarının sürdüğü diğer ülkelerde durum benzer şekilde" derken şu an endişe edilecek bir durum olmadığını belirtti.

NEDEN HASTALIK SAYISI ARTTI?

Aynı anda görülen 3 virüs hem çocuklarda hem yetişkinlerde hem de yaşlılarda görülen ayrı virüsler görüldü. Baş ağrısı burun akıntısı öksürük ateş ve balgam birikmesi gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu belirtiler bazılarında daha şiddetli hale geliyor.