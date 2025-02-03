Kabine’den sağlık müjdesi: Kronik hastalara reçete kolaylığı!
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı Beştepe'de gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kararlar arasında, özellikle sağlık sistemine yönelik yeni düzenlemeler dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kronik hastalığı bulunan vatandaşların reçete yenileme sürecinde önemli bir değişikliğe gidildiğini duyurdu. Daha önce raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastaneye gitmek zorunda kalan hastalar, artık bu işlemi aile hekimleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Bu düzenlemenin, hastanelerdeki yoğunluğu azaltması ve hastaların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırması bekleniyor.