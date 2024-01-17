Kahve içenler dikkat! O hastalığa neden oluyor...

Arkadaş buluşmalarının ve keyifli sohbetleri vazgeçilmezi olan Türk kahvesini hangi zaman diliminde tükettiğimiz önem taşıyor.

Uzmanlar, sabah aç karnına tüketilen Türk kahvesinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini araştırdı.

AÇ KARNINA KAHVE TÜKETMENİN ZARARLARI

Yapılan araştırmaya göre sabah aç karnına tüketilen kahvenin kronik hazımsızlık, mide yanması, mide ekşimesi, reflü ve ülser gibi rahatsızlıklara neden olabileceği ifade edildi.

Öte yandan sabah aç karnına kahve tüketmenin bilinen üç zararı ise şu şekilde sıralanabilir:

1. Kan şekeriniz aniden yükselebilir

British Journal of Nutrition'da Haziran 2020'de yapılan araştırma, sabahları aç karnına sade kahve içmenin insanların kan şekeri kontrolünü önemli ölçüde bozduğunu ortaya koydu. Önceden kahvaltı yapan kişilerde kan şekerinde bir artış görülmedi. Kan şekeri seviyesinin düzenli olması, diyabet ve kalp hastalığı riskinizi azaltır. Bu nedenle kan şekeri kontrolünüzü kaybetmek bu hastalıkları tetikleyecektir.

2. Reflüyü tetikleyebilir

Yemeğinizden bir lokma ve bir yudum su aldığınızda, yemek veya içeceğin yemek borunuzdan midenize akmasını sağlamak için alt yemek borusu sfinkteri açılır. Midenize ulaştığında ise kapanır. Ancak araştırmaya göre kahve, alt yemek borusu sfinkterini gevşetir ve tamamen kapanmamasına neden olabilir. Bunun sonucunda mide asidi mideden yemek borunuza tırmanabilir. Yani reflü gelişebilir. Reflünün en yaygın semptomu, göğsünüzde keskin bir ağrı gibi hissedilebilen mide ekşimesidir. Bununla birlikte, uzmanlara göre, kahve mide asiditesini uyarabildiği için mide ekşimesi riskini de artırır. Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji'de Eylül 2020'de yapılan bir çalışmada, günde iki porsiyon kahveyi iki porsiyon su ile değiştiren katılımcıların reflü riskinin azaldığı görüldü. Kahvenin yanında alkali yiyecekler tüketin! İyi haber şu ki kahvenizle birlikte tükettiğiniz alkali yiyecekler, kahvenin yükselttiği mide asidi seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor. Haşlanmış yumurta, avokado tost veya yulaf ezmesi bu alkali yiyeceklerden bazıları. Kahve sebebiyle mide ekşimesi yaşıyorsanız, önlem almanızda fayda var. Çünkü uzun süreli reflü, yemek borusu iltihabına ve tedavi edilmediğinde yemek borusu kanserine neden olabiliyor.

3. Gergin hissedebilirsiniz

Kafein vücut tarafından 45 dakika gibi bir süre içinde emilir ve tüketildikten sonra 15 dakika ila iki saat arasında bir noktada kan dolaşımında zirve yapar. Yemek yemediyseniz, özellikle lif açısından zengin bir yemek yemediyseniz, etkileri daha hızlı hissedilir. Kahveden sonra gergin ve endişeli hissedip hissetmediğinize bakın. Bu, kahvenizin yanında yemek yiyerek büyük oranda kontrol edebileceğiniz bir durum. Yarı kafeinsiz veya kafeinsiz kahve de yardımcı olabilir. Uzmanlar, gergin kişiler için gün içinde bir büyük boy filtre kahve ölçüsünün aşılmamasını öneriyor. Kahve içmek için en iyi zaman ne zaman? Araştırmaya göre kortizol seviyeleriniz sabah 7 civarında zirve yapıyor. Kortizol, size enerji artışı sağlayan bir hormondur, bu nedenle uykusuz değilseniz sabahın erken saatlerinde kendinizi nispeten zinde hissedersiniz. Kortizol azalmaya başladığında kahve tüketmeye başlarsanız en yüksek verimi alırsınız. Bu yüzden sabah geç saatte, kahvaltıdan kısa bir süre sonrası kahve için en iyi zaman. Öte yandan, 14.00'ten sonra kahveden uzak durmalısınız çünkü öğleden sonra ve akşam kahvesi uyku düzeninizi etkileyebilir. Yatmadan altı saat önce alınan 400 miligram kafein, uyku süresini bir saatten fazla azaltıyor.