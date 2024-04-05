Kanser ilaçları robotik cihazlar tarafından hazırlanacak!

Yaklaşık 1 aydır kullanılan robotik ilaç hazırlama cihazı, riskleri minimize eden geliştirilmiş tam kapalı sistemi sayesinde kanser hastalarına sunulan hizmetin kalitesini artırdı.

Doğru dozlamanın kolayca yapılabildiği, enjektör kaynaklı oluşacak hataların ise en alt seviyeye indirildiği sistem sayesinde sadece Düzce'de değil, bölge genelinden kanser hastalarına hizmet veriliyor.

İNSAN KAYNAKLI HATALARI MİNİMUMA İNDİRMİŞ OLUYORUZ!

DÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Eşbah, AA muhabirine, 2015'te kemoterapi ilaçlarının enjektöre elle çekilerek hazırlandıktan sonra hastaya tatbik edildiğini söyledi.

İlerleyen dönemlerde ise yarı otomatik ve tam otomatik olarak kullanılacak olan cihazlar yaklaşık 1 ay öncesinde kullanılmaya başlandı.

Eşbah,"Robotik sistemle daha hassas bir ayarlama sağlayabiliyoruz. Daha hassas miligram, mililitre cinsinden ilaçları hazırlama imkanımız var. Daha hassas bir terazi kullanıyoruz. El değmeden robotik kolla ilaç hazırlanıyor ve böylelikle insan kaynaklı hataları minimuma indirmiş oluyoruz. Aynı zamanda bu robotik cihazın 5 hepa filtresi var. Kullanıcı için de dışarıya herhangi bir bulaş riski olmamış oluyor. Bunu da minimale indirgemiş oluyoruz." diye konuştu.

Sistemin, hastaların gereken dozu tam almasına olanak sağladığını dile getiren Eşbah, "Daha küçük miktarlardaki dozları elle, manuel olarak hazırlamak imkansız ama robot sayesinde en ufak miligramdaki dozları bile hassas bir şekilde hastamıza hazırlayarak ilacı verebiliyoruz. Böylelikle tam ve yeterli dozda ilacını almış oluyor. Hastaların kontrol edilmesi için doğru dozun verilmesi gerekli." ifadelerini kullandı.

ROBOTİK CİHAZLAR İLAÇ TASARRUFU SAĞLADIĞI İÇİN ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYOR!

Robotik cihazın geriye dönük hasta, ilaç ve tarih bilgilerini hafızasına kaydederek istendiği zaman etiketleme sistemine aktardığını anlatan Eşbah, "Etiketleme sistemi sayesinde hangi hastaya hangi tarihte hangi ilaç kaç miligram verilmiş bunlar belirleniyor. İnsan kaynaklı herhangi bir hata gelişimini bu sayede önleyebiliyoruz." dedi.