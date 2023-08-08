Korona geri mi geliyor? Eris virüsü nedir? Yeni Varyant ortaya çıktı!

EG.5.1 adıyla tanınan ve Eris virüsü diye adlandırılan yeni bir Covid-19 varyantı ortaya çıktı! Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İngiltere'de yoğun olarak görülen bu Varyant Koronavirüs'e benzer semptomlar gösteriyor. Hastalarda Burun akması, baş ağrısı, tükenmişlik, hapşırma, boğaz ağrısı gibi belirtiler görünüyor. İşte Eris virüsü hakkında her şey!

KORONA GERİ Mİ GELİYOR?

Pandemi sürecinde tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını yüzünden hayatımızda birçok köklü değişiklik meydana geldi. Halen Covid-19 olarak bilinen Koronavirüs vakaları görünse de artık etkisi eskisi kadar görülmüyor. Ancak son zamanlarda İngiltere başta olmak üzere Koronavirüs vakalarında artışlar meydana geldi. Bu artışların arasında ise Covid-19'un yeni Varyantı olan Eris virüsü de sıkça görülmeye başlandı.

ERİS VİRÜSÜ DİĞER ADIYLA EG.5.1 NEDİR?

Eris, EG.5.1 virüsünün bir türü ve Omicron'un bir çeşidi olarak ortaya çıkmıştır. Birleşik Krallık'taki Covid enfeksiyonlarının sayısını tahmin eden The Zoe Health Study'ye göre tahmini Covid rakamları geçen ay yaklaşık 200.000 artarak 4 Temmuz'da tahmin edilen 606.656 vakadan 27 Temmuz'da 785.980 vakaya yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada ülkelere yeni vakalara karşı tetikte olmaları ve COVID semptomları gösteren hastaları yakından izlemeleri tavsiye edildi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), ülkedeki COVID vakalarının sayısının arttığını duyurdu.

ERİS VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eris virüsü kapan kişiler birçok belirti göstermekte. Bu belirtiler arasında özellikle aşağıdaki belirtiler ön plana çıkıyor:

Boğaz ağrısı

Burun akması

Burun tıkanıklığı

Hapşırma

Kuru öksürük

Baş ağrısı

Islak öksürük

Boğuk ses

Kas ağrıları

Değişik koku alma

Eris virüsü Omicron varyantı ile çok fazla benzerlik gösteren bir virüstür. Eris halihazırda Asya'daki COVID vakalarının yaklaşık %20'sini, Avrupa'daki %10'unu ve Kuzey Amerika'daki %7'sini oluşturuyor. İsrail'de yeni varyanttan etkilenenler arasında yer alıyor. Yetkililer, 24 Temmuz itibariyle İsrail'de en az 18 vakada bu varyantın tespit edildiğini söylüyor. Küresel olarak, bu varyant 36'dan fazla ülkede 2.000'den fazla vakada görüldü.