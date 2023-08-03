Lund Üniversitesi bilim insanları: Yapay zeka ile meme kanseri teşhisi kolaylaşıyor

Lund Üniversitesi bilim insanları, meme kanseri teşhisinde yapay zekanın iki radyologla aynı başarıya sahip olduğunu ortaya koydu. İsveç'te yapılan çalışma, yapay zekanın meme kanseri tespitinde önemli potansiyele sahip olduğunu gösterdi.

MEME KANSERİ TEŞHİSİNDE YAPAY ZEKA: RADYOLOGLARLA BAŞA BAŞ GİDİYOR!

Lund Üniversitesi'nden bilim insanları, yapılan bir araştırmada, yapay zekanın meme kanseri tespitinde iki radyologun teşhis yeteneğiyle aynı başarı oranına sahip olduğunu açıkladı. İsveç'te 80 binden fazla kadının mamografilerini inceleyen çalışma, İngiltere'deki uzmanların da yapay zekanın meme kanseri teşhisinde büyük potansiyele sahip olduğunu doğruladığına dikkat çekti.

Araştırmada, görüntülerin yarısı iki radyolog tarafından incelenirken, diğer yarısı yapay zeka tarafından analiz edildi ve sonuçlar iki radyologun teşhis süreciyle eş zamanlı olarak karşılaştırıldı. Yapay zeka, 244 kadında meme kanseri tespit ederken, radyologlar sadece 203 vakayı teşhis edebildi.

Öte yandan, bilim insanları yapay zekanın yaygın bir şekilde kullanılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. Ancak, yapay zekanın yanlış pozitif oranının yüzde 1,5 olması, meme kanseri olmayanlara yanlış teşhis koyma riskini minimum düzeyde tuttuğunu gösterdi. Bu çalışma, meme kanserinin erken teşhisinde yapay zekanın umut verici bir yol olduğunu ortaya koyarak, tıp alanında çığır açabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor.