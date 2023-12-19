Mantar Zehirlenmelerine Dikkat
Mantar zehirlenmesi organ yetmezliğine yol açabiliyor. Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halil Kaya, son günlerde artan mantar zehirlenmelerine karşı uyarı yaptı. Kaya, halk arasında biline yanlışları da sıraladı.
Mantar zehirlenmeleri ciddi sonuçlara yol açabilir.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halil Kaya, önemli uyarılar yaptı. Kaya, mantar zehirlenmelerinde ciddi sağlık sorunları yaşanabileceğine dikkat çekti.
Mantarın zehirli olduğunu anlamak pek kolay değil.
Prof. Kaya, "yedik bir şey olmadı" yaklaşımının yanış olduğunu söyledi.
Mantar zehirlenmesinin belirtileri olarak mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri öne çıkıyor.
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