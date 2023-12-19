Mantar Zehirlenmelerine Dikkat



Mantar zehirlenmeleri ciddi sonuçlara yol açabilir.



Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halil Kaya, önemli uyarılar yaptı. Kaya, mantar zehirlenmelerinde ciddi sağlık sorunları yaşanabileceğine dikkat çekti.



Mantarın zehirli olduğunu anlamak pek kolay değil.



Prof. Kaya, "yedik bir şey olmadı" yaklaşımının yanış olduğunu söyledi.



M​antar zehirlenmesinin belirtileri olarak mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri öne çıkıyor.



