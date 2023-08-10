Migreni olanlar bu habere! Migren nasıl geçer? Tedavisi var mı?

Nöroloji Uzmanı Dr. Semih Alay, botoks yönetiminin migren ataklarını önleme, vücudun çeşitli bölgelerindeki istemsiz hareketleri tedavi etmede de kullanılan bir yöntem olduğunu söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Nöroloji Uzmanı Dr. Semih Alay, botoks hakkında önemli bilgiler verdi. Alay, botoksun halk arasında sadece estetik maksatlı kullanılan bir yöntem olduğunun bilindiğini ifade ederek şunları söyledi:

- Günümüzde botoks sözcüğü, maalesef halk arasında sadece estetik maksatlarla kullanılan bir yöntemi akla getirmektedir. Halbuki migren ataklarını önleme, vücudumuzda çeşitli bölgelerdeki istemsiz dil, göz ve el gibi kasılmaları giderme spastisite şeklindeki kas sertliklerini azaltma, gece uykuda görülen diş sıkmaları, aşırı terleme gibi problemleri düzeltme maksatları için de botoks kullanılabilmektedir.

SON 10 YILDIR MİGREN HASTALARINDA DA KULLANILIYOR

Alay, Botulinum toksinin son 10 yıldır migren hastalarında etkili bir biçimde kullanıldığını söyleyerek şunları ifade etti:

- Botulinum toksini, bir bakteriden elde edilen bir toksin olmakla birlikte yaklaşık 60-70 yıldır tıpta insanlığın hizmetindedir. Kas ve sinir arasındaki iletişimi geçici olarak durdurarak, ilgili kasın kasılmasını engellemektedir. Son 10 yıldır migren hastalarında da etkili biçimde kullanılmaktadır. Migren toplumumuzda yüzde 20’lere varan oranlarda görülebilmekte olan, kişinin gündelik yaşam aktivitesini bozan ve işgücü kaybına neden olan bir hastalıktır. Botulinum toksini, özellikle kronik migren dediğimiz sık atak geçiren hastalarda, yapılan güncel çalışmalara göre yüzde 67 gibi anlamlı bir düzeyde etkinlik sağlayabilmektedir. Migren hasatlarına uluslararası kabul görmüş protokole göre toplam 31 noktaya, toplam 155 ünite botulinum toksini uygulaması yapılmaktadır. Alında 7 adet, şakaklarda iki yanlı 4 adet ve geri kalanı ensede, boyunda ve omuzlarda olan enjeksiyon noktaları mevcuttur. Enjeksiyon sonrası ilacın etkinliği 24-48 saatte başlamakta, 7-10 gün içerisinde net hale gelmekte ve yaklaşık 3-6 ay kadar devam etmektedir. Bir yıl içerisinde toplam 3-4 uygulama önerilen bu tedavi ile etki maksimum düzeye çıkmaktadır.

BOTULİNUM TOKSİNİ YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRIYOR

Nöroloji doktoru eliyle yapılması gereken botulinum toksini uygulamasının, migreni tamamen ortadan kaldırmayacağını ancak yaşam kalitesini bozan bu atakların sayısının ve şiddetini azaltacağına değinerek devam etti: