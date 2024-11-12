Mutfaktaki o aletler tehlike saçıyor: Kansere sebep oluyor

Amerikalı gazeteci Zoe Schlanger, bu ürünlerden özellikle mutfakta kullanılan spatulaların tehlikeli olduğunu belirterek, "Kesinlikle kaçının ve evinizde varsa hemen atın" uyarısında bulunuyor. Schlanger, bu tür ürünlerin yüksek ısıda pişirme sırasında sağlığa zarar verdiğini vurguluyor.

ALEV GECİKTİRİCİLER MUTFAĞA GİRDİĞİNDE KIRMIZI ALARM

Alev geciktirici malzemeler, elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanılsa da, mutfakta bu ürünlerin yer alması büyük bir sağlık riski oluşturuyor. Zoe Schlanger, "Siyah Plastik Spatulanızı Çöpe Atın" başlıklı makalesinde, özellikle plastik spatulaların sağlık için tehlikeli olabileceğine dikkat çekiyor ve bunların yerine çelik ya da silikon gibi alternatiflerin kullanılmasını öneriyor.

PLASTİK MUTFAK ÜRÜNLERİNİN TEHLİKESİ NEDİR?

Plymouth Üniversitesi'nden biyokimyacı Andrew Turner, siyah plastik mutfak ürünlerinde bulunan alev geciktiricilerin pişirme yağlarına kolayca geçebileceğini belirtiyor. Turner, bu maddelerin çeşitli hastalıklara yol açabileceğini ve yapılan araştırmalarda, alev geciktirici içeren malzemelerin tiroid hastalıkları, diyabet ve kanser gibi ciddi hastalıklarla ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. Yapılan bir çalışmada, kanında Polibromlu Difenil Eter (PBDE) maddesi yüksek seviyede bulunan kişilerin, bu maddeyi daha düşük seviyede taşıyanlara göre kanserden ölüm riskinin 100 kat daha fazla olduğu ortaya konmuş.

SUŞİ TEPSİLERİNDE BÜYÜK TEHLİKE

Zoe Schlanger, bazı uzmanların alev geciktirici maddelerin çocukların tükürüğüne, ev tozlarına ve hava yoluyla soluduğumuz ortama geçtiğini belirttiğini aktarıyor. Ayrıca, siyah plastik suşi tepsilerinin en yüksek alev geciktirici seviyesine sahip olduğunu da ekliyor.

ALEV GECİKTİRİCİLER NEDİR?

Alev geciktiriciler, 1970'lerden bu yana, birçok ürünün tutuşma özelliğini azaltmak amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Evlerde sıkça karşılaşılan televizyonlar, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, oyun konsolları, çocuk oyuncakları, mobilyalar, araba döşemeleri ve bebek ürünleri gibi birçok eşyada bu maddeler yer almaktadır.