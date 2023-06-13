Nijerya'da şarbon salgını alarmı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Sekreteri Ernest Afolabi Umakhihe, şarbon salgınının Burkina Faso, Togo, Benin ve Gana'da görüldüğünü ve Batı Afrika'nın tüm alt bölgeyi risk altında bıraktığını belirtti.

Salgının, Nijerya'ya yayılabileceği konusunda uyarıda bulunan Umakhihe, şu ifadesini kullandı:

- Şarbon genellikle evcil ve vahşi hayvanları etkiler. İnsanlar, enfekte hayvanlarla veya bozulan hayvan ürünleriyle temas ettiklerinde şarbon sporlarıyla enfekte olabilir.

Umakhihe, halkı şarbon aşısı yapılmamış hayvanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Gana'nın Upper East vilayetinin Binduri bölgesinde sığır eti tüketen 11 kişinin testlerinde şarbon tespit edilmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor.

Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temasın yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden bulaşabiliyor.