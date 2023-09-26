Özel Sağlık Sigortasıyla Aile Sağlığını Koruma Altına Alın: Seçenekler ve Avantajlar

Özel sağlık sigortası bireysel sağlık finansmanı araçları içerisinde yüksek verimlilikte yararlar sağlayan önemli bir özel sigorta branşıdır. Hastane faturalarının ödenebilmesinde önemli rol üstlenen Sosyal Güvenlik Kurumu dışında sağlık finansmanında en önemli aktörlerden birisi olan sigorta sektörü,hem bireysel hem de aile sağlığını korumak üzere pek çok avantajlı teklifi tüketicilerin seçimine sunar.

Pek çok kişinin önemsediği, bazılarının ise göz ardı ettiği sağlık konusu aslında ihmale gelmeyen, hayatımızın çok önemli ve değerli bir parçasıdır. Aile sağlığı ise toplumun temel taşı olan yapıyı koruması bakımından ayrıca önemlidir. Öncelik açısından en ön sırada yer alan aile sağlığı, ailenin kuruluşundan itibaren mühim hâle gelir.

Aile sağlığını güvence altına almaya çalışmak konusundakarşılaşılan önemli soruların başında özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası ile aile fertlerinin koruma şemsiyesi altına alınıp alınamayacağı gelir.

Bu noktada özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası hakkında birkaç söz söylemek yerinde olacaktır. Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında geçerli ve SGK tarafından karşılanan meblağıaşan tedavi giderlerini karşılamak üzere geliştirilen bir sigorta enstrümanıdır. Sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıranların aile fertlerine yönelik avantajlı teklifler sunabilmektedir.

Özel sağlık sigortası ise kişinin SGK kapsamında olup olmamasına bakılmaksızın özel sağlık sigortası ile sigortalandığı ve SGK ödeme limitlerine bakılmaksızın sağlık giderlerinin tamamının sigorta şirketi tarafından karşılandığı sigorta branşıdır. Bu branşta da sigorta şirketleri aile fertlerini de kapsama alacak şekilde çözüm önerileri geliştirmektedir. Özel sigorta yaptırmakla kişisel sağlık giderlerini bir limite bağlamak mümkün olmaktadır.Bu durum kişisel ve aile sağlık harcamalarının çok daha emniyetli bir çizgiye taşınması anlamına gelir.

Özel sağlık sigortası fiyatları bu açıdan bakıldığında neredeyse yıllık toplam sağlık harcaması anlamına gelir. Sigorta primini ödeyip harcamaları sigorta şirketine devretmek günümüz dünyasında oldukça mantıklı bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. Sürprizlerle dolu bir dünyada sağlık risklerini ve masraflarını önceden belirlenmiş bir tutar üzerinden sabitlemek aile bütçesi açısından da başarılı bir alışveriş olacaktır.

Aileiçin sağlık sigortası uygulamalarında poliçe düzenlenirken bazı hususlara dikkat etmek yerinde olacaktır. Bu çerçevede çocukların ve ailedekidiğer fertlerin poliçeye hangi prosedürler bağlamında dahil edileceğibüyük önem taşır. Varsa muafiyetler ve diğer hususların dikkatle incelenmesi yerinde olacaktır. Birçok sigorta şirketi aile sigortası yaparken aile indirimleri uygulayabilmektedir. Bu açıdan dikkatli inceleme yapılırsaindirimin söz konusu olduğu sigorta şirketleri de tercih edilebilir. Ayrıca poliçeye ait tüm detayları doğru bir şekilde incelemek ve her bir risk unsurunun hangi koşullarda geçerlilik kazanacağını önceden bilmek yerinde olacaktır.

Özel Sağlık Sigortasında Aile Seçeneği ve Avantajları

Sigorta şirketleri tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası düzenledikleri kişiler için avantajlı aile paketlerini işleme koymaktadır. Aile sağlık sigortası, çoğu zaman özel ya da tamamlayıcı sağlık sigortası poliçelerinin aile içerisindeki bireylerle birlikte yapılması şeklinde uygulanır. Yani özel sağlık sigortası (ÖSS) veya tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) yaptıran kişinin aile üyeleri için de bu sigortaları satın alması olarak tanımlanabilir.

Bu durumda sağlık sigortası aile fertlerinin her birisi için bağımsız olarak düzenlenmekte, tüm faydalar aynı şekilde sigortalıya sunulmakta ancak prim hesaplanırken aile indirimi söz konusu olmaktadır. Bu da sigortalı olmakla elde edilen faydaya ilaveten bir miktar prim kazancı anlamına gelir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta sigorta şirketleri tarafından uygulanan farklı indirim oranlarının söz konusu olmasıdır. Sigorta şirketleri arasında bu bakımdan yapılacak karşılaştırma ile önemli ölçüde prim tasarrufu elde edilebilir.

Birçok sigorta şirketi çocukları tek başına sigorta yapmaktan kaçınabilmektedir. Aile sigortası ile sağlanan bir avantaj da çocuğun aile sigortası kapsamında poliçeye daha kolay dahil edilmesi olmaktadır. Bu durumda ailedeki tüm fertlerin sigorta başlangıç ve bitiş tarihleri aynı olacağından işlemlerin takibi kolaylaşır. Prim ödeme günleri ve poliçe yenileme tarihleri aynı olacağından olası unutkanlıkların önüne geçilmiş olur.