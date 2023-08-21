Reparil jel nedir ne işe yarar nasıl kullanılır? Yan etkileri ve fiyatı 2023

Reparil Jel, özellikle cilt yaralanmalarının neden olduğu ağrı ve iltihaplanmayı hafifletmek, kas gerginliğini rahatlatmak, darbeye maruz kalan bölgelerdeki ağrıyı azaltmak ve şişliği önlemek amacıyla kullanılan alkol bazlı bir kremdir. İçeriğinde dietilamin salisilat ve aescin gibi etken maddeler bulunur. Bu jel, cilt dokusunda meydana gelen yaralanmaların ve morlukların ardından kullanılmaktadır. Reparil Jel'in ne işe yaradığı, nasıl kullanıldığı ve yan etkileri hakkında merak edilenleri aşağıda bulabilirsiniz.

REPARİL JEL NEDİR?

Reparil Jel, yeşil-beyaz renkli bir kutuda bulunan bir kremdir. İçeriğinde yer alan dietilamin salisilat ve aescin maddeleri, cilt yaralanmaları, morluklar, çürükler gibi durumların ardından ağrı kesici ve şişliği giderici etkiler sunar. Reparil Jel, geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir ve etkili bir ağrı kesici olarak da bilinir.

REPARİL JEL NE İŞE YARAR?

Reparil Jel, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılmaktadır:

Cilt yaralanmalarının ağrı ve iltihaplanması

Kas gerginliği

Lokal ağrıların giderilmesi

Omuz, boyun ve bel tutulması

Kan toplanması

Eklem bölgesi burkulmalarının tedavisi

Şişlikler ve morlukların giderilmesi (içeriğinde bulunan aescin ile)

REPARİL JEL NASIL KULLANILIR?

Reparil Jel'in kullanımı genellikle şu şekildedir:

Etkilenen bölgeye ince bir tabaka halinde sürün. Ovalamaya gerek yoktur, ancak hafifçe masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

Günde 1 veya 2 kez kullanılabilir. Eğer ağrı ve iltihap şiddetliyse, günde en fazla 3 kez kullanım tavsiye edilebilir.

Belirli bir kullanım süresi yoktur. Şikayetleriniz azalana kadar kullanılabilir.

REPARİL JEL YAN ETKİLERİ

Reparil Jel'in yan etkileri genellikle nadir görülse de, bazı kişilerde hafif yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu yan etkiler şunlar olabilir:

Hafif kaşıntı

Alerjik reaksiyonlar

Açık yaralarda iltihaplanma

Uygulama bölgesinde yanma hissi

Kızarıklık ve pullanma

REPARİL JEL FİYATI 2023

Reparil Jel'in 2023 yılı güncel fiyatı 73.75 TL'dir. Bu fiyat, ürünün satış noktalarına göre değişiklik gösterebilir.