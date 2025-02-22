Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık tarama verilerini açıkladı

8 bin 255 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 74 aile hekimliği birimi, 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması ve izlem gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık tarama verilerini açıkladı
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10 MİLYON 564 BİN 192 VATANDAŞA TARAMA VE İZLEM YAPILDI

8 bin 255 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 74 aile hekimliği birimi, 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması ve izlem gerçekleştirdi.

Bu kapsamda hizmet alan vatandaşlara toplamda 16 milyon 220 bin 598 kronik hastalık taraması ve 8 milyon 302 bin 787 izlem yapıldı.

1 MİLYON 573 BİN 769 VATANDAŞA KRONİK HASTALIK TANISI KONULDU

Yapılan kronik hastalık taramaları kapsamında 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk kez kronik hastalık tanısı konuldu. 

Erken teşhis sayesinde vatandaşlar, kronik hastalıkların komplikasyonları kendilerini etkilemeden müdahale imkânına kavuştu ve tedavi almaya başladı.

Taramalarda hastalık teşhis edilmeyen vatandaşlara ise sağlık hizmeti danışmanlığı verilerek bilinçlendirme çalışması yapıldı.

KRONİK HASTALIKLAR, TOPLUMSAL VE EKONOMİK SORUNLARA YOL AÇIYOR

Dünyada ve ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi uzarken kronik hastalıkların görülme sıklığı da artıyor. 

Bu durum, vatandaşların kişisel sağlığını etkiliyor; toplumsal ve ekonomik bağlamda ülkelere ilave yükler getiriyor. 

Sağlık Bakanlığı, Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık modeli ile vatandaşların kişisel sağlığını korurken, toplumsal ve ekonomik riskleri kontrol altına alan bir rol oynuyor.

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalık tarama verilerini açıkladı - Resim : 1

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