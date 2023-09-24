Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları grip aşısı olmaları konusunda uyardı.



Koca, yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkisini azaltmak amacıyla ve halk sağlığını korumak amacıyla 15 Eylül’den itibaren grip aşısı uygulamasının başladığını hatırlattı.



65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların, grip aşılarını ücretsiz olabileceklerini vurgulayan Koca, “Lütfen ihmal etmeyelim.” uyarısı yaptı.



