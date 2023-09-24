Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı uyarısı

Sonbaharın gelmesiyle birlikte grip vakaları da arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle 65 yaş üstü vatandaşları grip aşısı olmaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanlığı'ndan grip aşısı uyarısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları grip aşısı olmaları konusunda uyardı.

Koca, yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkisini azaltmak amacıyla ve halk sağlığını korumak amacıyla 15 Eylül’den itibaren grip aşısı uygulamasının başladığını hatırlattı.

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların, grip aşılarını ücretsiz olabileceklerini vurgulayan Koca, “Lütfen ihmal etmeyelim.” uyarısı yaptı.

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