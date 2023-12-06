Sağlıklı Yaşamın Formülü: Hareket Etmek

Havalar soğudu, kapalı alanlarda geçirilen süre arttı. Bu da sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.



Uzmanlar, sağlıksız abur cubur tüketiminden kaçınmayı, vitaminli besinler tüketmeyi öneriyor.



Peki, hareketsiz bir yaşamdan kaçınmak için neler yapmalıyız?



Uzmanlar, kapalı alanlarda da hijyen konusuna dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.



