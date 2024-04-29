Sivas Valiliği'nden hayat kurtaracak uyarı! KKKA'ya dikkat çekildi

Sivas Valiliği, kenelere karşı bir uyarı yayınladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekilen uyarıda, "Dikkat edilmesi, olası hastalık ve ölümlerin önüne geçer." ifadeleri kullanıldı.

Sivas Valiliği'nden hayat kurtaracak uyarı! KKKA'ya dikkat çekildi
Sivas Valiliği'nden hayat kurtaracak uyarı! KKKA'ya dikkat çekildi
Editör: Uğur Çam

Baharın gelmesiyle kene vakalarında artış yaşanmaya başlandı. KKKA hastalığına yol açan kenelere karşı, Sivas Valiliği bir uyarı yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan uyarıda, kenelere karşı dikkat edilmesi, olası hastalık ve ölümlerin önüne geçeceği belirtildi.

Kenenin hafife alınmaması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, tarla, bahçe ve ahır gibi kene bakımından riskli alanlarda, vücudu örten giysiler giyilmesi ve paçaların çorapların içerisine konulması gibi önlemler alınması istendi.

Kenelere karşı tedbirin elden bırakılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, "Kene vücudumuza tutunmuşsa hemen en yakın sağlık kuruluşuna gidin." ifadesi kullanıldı. 

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# kırım kongo kanamalı ateşi # kkka # Sivas
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