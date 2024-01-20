Tek bir hamlede tüm boğazınızı temizleyin! Konuşmanızı engelleyen balgam

Kış aylarında hastalık nedeniyle artan boğaz doluluğu olan balgamdan en doğal yolla tek hamlede kurtulun! İşte konuşmanızı bile etkileyen balgama doğal çözüm! Balgam attıran doğal karışım

Tek bir hamlede tüm boğazınızı temizleyin! Konuşmanızı engelleyen balgam
Tek bir hamlede tüm boğazınızı temizleyin! Konuşmanızı engelleyen balgam
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Balgam söktüren karışımlar genellikle doğal içeriklere sahip bitkisel çözümlerden oluşur. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya sürekli devam eden bir öksürük veya balgam problemi yaşıyorsanız, bir sağlık profesyoneli ile görüşmeniz önemlidir.

BALGAM SÖKTÜREN KARIŞIM

Malzemeler

1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil
1 tatlı kaşığı taze limon suyu
1 tatlı kaşığı bal
Bir tutam taze nane yaprağı (isteğe bağlı)

balgam söktüren karışım

Yapılışı

Bir su bardağı suyu kaynatın.
Kaynar suyu bir fincana alın.
Rendelenmiş zencefil, limon suyu ve balı suya ekleyin.
Karışımı iyice karıştırın.
İsteğe bağlı olarak bir tutam taze nane yaprağı ekleyin.
Karışımı yavaşça içerken buharını için.

Bu çay, zencefilin balgam söktürücü özellikleri ile limonun C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekleyebilir. Ancak, bu tarife ek olarak, genellikle bol su içmek ve dinlenmek de balgam söktürücü süreci destekleyebilir. Yine de, sağlık durumunuz hakkında endişeleriniz varsa, bir sağlık profesyoneli ile konuşmalısınız.

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# balgam söktürücü
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