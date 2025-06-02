Ticaret Bakanlığı 6 ürünü toplattı: Çocuklar için ciddi tehlike

Bazı ürünlerin ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabileceği uyarısı yapılırken, ebeveynlerin dikkatli olması istendi.

Toplatılan tehlikeli ürünler ve riskleri

Hello Baby Çıtçıtlı Zıbın (E-Bebek mağazalarında satıldı)

Risk: Çıtçıt bölgesi güvenlik testini geçemedi. Boğulma riski taşıyor.

Açıklama: Kullanılmış olsa dahi iade edilebilecek. Ürün karşılığı nakit ya da 2 yıl geçerli hediye çeki verilecek.

Nizam Oyuncak Çubuk Atan Tabanca

Risk: Göz yaralanması ve boğulma tehlikesi içeriyor.

Akgül Kolonya – Çamaşır Kokusu

Risk: İçeriğinde tespit edilen maddeler cilt ve solunum yollarına zarar verebilir.

Zaman Kimya Alcoblue Yüzey Temizleyici

Risk: Aşındırıcı kimyasallar içeriyor. Ciltle teması halinde zararlı olabilir.

Beceri Dünyası Yapboz Oyuncak

Risk: Küçük parçalar nedeniyle boğulma riski taşıyor.

Aymnet Sıvı Bulaşık Deterjanı

Risk: Cilt tahrişi yapabilir, ayrıca içerdiği maddeler çocuklar için zararlı.