Ticaret Bakanlığı 6 ürünü toplattı: Çocuklar için ciddi tehlike

Ticaret Bakanlığı, bebek ve çocuklar için ciddi riskler taşıyan yeni ürünleri “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden kamuoyuna duyurdu. Bakanlık, aralarında zıbın, oyuncak, temizlik malzemesi ve deterjanın da bulunduğu 6 ürünü tehlikeli bularak piyasadan toplattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü toplattı: Çocuklar için ciddi tehlike
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Bazı ürünlerin ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabileceği uyarısı yapılırken, ebeveynlerin dikkatli olması istendi.

Toplatılan tehlikeli ürünler ve riskleri

Hello Baby Çıtçıtlı Zıbın (E-Bebek mağazalarında satıldı)

Risk: Çıtçıt bölgesi güvenlik testini geçemedi. Boğulma riski taşıyor.
Açıklama: Kullanılmış olsa dahi iade edilebilecek. Ürün karşılığı nakit ya da 2 yıl geçerli hediye çeki verilecek.
Nizam Oyuncak Çubuk Atan Tabanca

Risk: Göz yaralanması ve boğulma tehlikesi içeriyor.
Akgül Kolonya – Çamaşır Kokusu

Risk: İçeriğinde tespit edilen maddeler cilt ve solunum yollarına zarar verebilir.
Zaman Kimya Alcoblue Yüzey Temizleyici

Risk: Aşındırıcı kimyasallar içeriyor. Ciltle teması halinde zararlı olabilir.
Beceri Dünyası Yapboz Oyuncak

Risk: Küçük parçalar nedeniyle boğulma riski taşıyor.
Aymnet Sıvı Bulaşık Deterjanı

Risk: Cilt tahrişi yapabilir, ayrıca içerdiği maddeler çocuklar için zararlı.

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