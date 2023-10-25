Türk Doktorların Başarısı Sayesinde "Aort Anevrizması Hastası" Sağlığına Kavuştu

INVAMED'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tıp literatüründe nadiren karşılaşılan olağanüstü bir vakaya şahit olundu.

Hastane doktorlarından Prof. Dr. Fatih Boyvat ve Prof. Dr. Hakkı Tankut Akay tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon sonucunda 78 yaşındaki hasta sağlığına kavuştu.

Daha önce hastaya, farklı merkezlerde operasyon yapılmasının neredeyse imkansız olduğu söylenen bu vaka, doktorların yetenekleri ve yerli teknolojinin gücü sayesinde gerçekleşti.

Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne yoğun karın ağrısı şikayetiyle başvuran 78 yaşındaki U.T'ye yapılan kapsamlı tetkik ve incelemeler sonucunda, torakal abdominal aort anevrizması (göğüs ve karın aortasını içeren anevrizma ve balonlaşma) teşhisi konuldu.

INVAMED'in Özel Tasarımı Kullanıldı

Açıklamada, halk arasında "aort damarındaki balonlaşma" olarak bilinen aort anevrizmasının, vücudun en büyük damarı olan aortun kalp sol karıncığından çıktığı bölgede belirli bir bölgenin genişlemesi veya şişmesi sonucu oluştuğu belirtildi.

Geleneksel tedavi yöntemlerinin her zaman etkili sonuçlar sunamadığı kaydedilen açıklamada, Türkiye'de, dünya standartlarında tedavilerin uygulanabildiği bildirildi.

Açıklamada, "INVAMED AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve üretim kampüsünde üretilen stena multi-layer flow modulator kullanılan bu operasyon, uzman ve tecrübeli ellerde, güvenilir malzemelerle gerçekleştirildi. Aort anevrizmalarını tedavi etmek için tasarlanan bu çözüm, aort duvarının stabilizasyonunu sağlayarak anevrizmanın büyümesini durduruyor ve damarın içinde sağlıklı kan akışını düzenleyerek kanın sorunsuz bir şekilde taşınmasına yardımcı oluyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu çözümün anevrizmanın küçülmesine yol açarak patlamasını önlediği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Diğer taraftan özel tasarımı sayesinde, ana damara bağlı olan ve böbrek gibi hayati organlara kan sağlayan yan damarların açık kalmasını sağlayarak bu organların zarar görmesini engelliyor. Daha önce operasyon yapılmasının neredeyse imkansız olduğu söylenen bu vaka, doktorlarımızın olağanüstü yetenekleri ve INVAMED'in yerli teknolojisinin gücü sayesinde gerçek bir mucizeye dönüştü."