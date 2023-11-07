Türk Hematolojisi Kan Kaybediyor! Türk Hematoloji Derneğinden Uyarı Geldi

Kanda oluşan tüm hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalı; hematoloji, kan kaybediyor. Bu önemli uyarı, Antalya’da düzenlenen 49’uncu Ulusal Hematoloji Kongresi’nde yapıldı.

2018’den bu yana hematoloji yan dal başvurularında ciddi düşüş gözlendi. Nedenlerini araştırmak üzere Türk Hematoloji Derneği öncülüğünde anket yapıldı.

Hematoloji bir üst uzmanlık dalı. Öncesinde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanı olmak gerekiyor. Ankette, bu alandaki uzman ve öğrencilere tercihleri ile ilgili sorular yöneltildi.

İç hastalıkları uzmanlık öğrencilerinin yüzde 85’i herhangi bir yan dal eğitimine girmek isterken, iç hastalıkları uzmanlarında bu oran yüzde 63 seviyelerinde. Uzmanların yüzde 17’si yan dal eğitimi için hematolojiyi tercih ederken, bu oran iç hastalıkları asistanları arasında yüzde 10,5 seviyelerine düştü.

Sürecin bu şekilde devam etmesi halinde, karşı karşıya kalınacak tehlike büyük.

İşin uzmanları, durumun çözümü yönünde yetkili kurumların adım atması gerektiğini belirtiyor. Eğer çözüm bulunmazsa, dünya çapında değeri olan Türk Kan Bilimi kan kaybetmeye mahkûm olacak.