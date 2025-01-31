Türkiye'de insanlar en fazla hangi nedenden ölüyor?

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Mert Sagit Mert Sagit
Türkiye'de insanlar en fazla hangi nedenden ölüyor?
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Bakanlık açıklamasında, "Her yıl kalp krizinden ölüm oranı Türkiye’de yüzde 66 gibi yüksek bir orana ulaşmış durumda' şeklinde kaynak gösterilmeden verilen bilgi doğru değildir" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın açıklamasında TÜİK verilerine göre, ülke genelindeki tüm ölümlerin yüzde 9,8'inin kalp krizinden kaynaklandığını duyurdu. Bu yüzdenin rakamsal olarak 51 bin 346 kişiye denk geldiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, iskemik kalp hastalıkları nedeniyle yaşanan ölümlerin toplam ölümler içerisindeki oranının yüzde 14,16'dan fazla olmadığını açıkladı. "Dolayısıyla bahsedilen yüzde 66’lık oran gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Türkiye, kalp krizi geçirdikten sonra yaşanan ölümlerde de OECD ortalamasının üzerinde değil; bilakis altında yer almaktadır.

OECD’nin “Health at a Glance 2023” raporuna göre; 45 yaş üzeri kalp krizi nedeniyle hastaneye yatıştan sonraki otuz gün içerisindeki yaşa ağırlıklandırılmış ölüm hızı Türkiye’de yüz başvuruda 6 iken, OECD ortalaması 7’dir"

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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