TUS ve YDUS ertelendi: Yeni sınav tarihlerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yurt genelindeki eğitim faaliyetleri ve sınavlara ilişkin sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Mart'taki Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve 6 Mayıs'taki Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ise 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelendiğini duyurdu.

Bakan Koca açıklamasında, "Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri." ifadesine de yer verdi.