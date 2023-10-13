Uyku Sorununa Son! Bu Meyveyi Tüketmeyen Kalmasın! Hünnap Meyvesinin İnanılmaz Faydaları!

Başta uyku problemleri olmak üzere pek çok sağlık sorunu üzerinde olumlu etkisi olan hünnap meyvesinin bilinmeyen faydaları nelerdir? Meyve tabaklarınızdan eksik edemeyeceğiniz hünnap meyvesinin saymakla bitiremediğimiz faydalarına gelin birlikte bakalım. Hünnap meyvesinin sağlığa faydaları detaylarıyla yazımızda!

Bu Meyveyi Gördüğünüz Yerde Alın!

Bir sonbahar meyvesi olan hünnap, çehrigiller familyasına aittir. Asya kültüründe özellikle Çin’de “ölümsüzlük meyvesi” olarak bilinmektedir. Türkiye’de ise çeşitli isimlere sahip olan hünnaba; ünnap, innabi ve çiğde gibi isimlerde verilmektedir. Hünnap meyvesi ülkemizde Batı, Güney Anadolu ve Marmara Bölgesi yetişmektedir. Hünnap meyvesi eylül aylarından ekim aylarının sonlarına kadar taze bir şekilde tezgâhlardaki yerini almaktadır. Ayrıca hünnabın kurusuna da aktarlardan ulaşmak mümkün. Hünnap, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir meyvedir. Ayrıca hünnap, alternatif tıpta da oldukça kullanılmaktadır.

Tamamıyla bir besin kaynağı olan hünnabın çekirdeği, meyvesi ve kabuğu oldukça faydalıdır. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan hünnap iyi bir antioksidan kaynağıdır. Ayrıca içerisinde C vitamini, kalsiyum, potasyum, demir, B1 ve B2 gibi birçok vitamin olduğu bilinmektedir. Günümüzde kullanımı artan hünnap meyvesi şifa depolamasıyla, uzun yıllar tercih edilebilecek meyveler arasında. Hünnap, sindirim sisteminizden bağışıklık siteminize, kalp sağlığından kanser riskinin azaltılmasına kadar birçok alanda olumlu etkisini gösteriyor. Bilimsel adı “ziziphus jujuba” olan hünnap meyvesinin faydalarına gelin birlikte bakalım.

Hünnap Meyvesinin Faydaları

Daha rahat ve kaliteli bir uyku uyumanızı sağlar

Sindirim sistemini çalıştırır dolaşım sistemini düzenler

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Antioksidan açısından oldukça zengindir

Kanın temizlenmesini sağlar

Stres, kaygı ve huzursuzluğu azaltır

Kanser hücreleriyle savaşır

Kalp hastalıklarının önüne geçer

Düşük kalorisi sayesinde kilo vermek için kullanılır

Kan dolaşımını düzenler

Kemik ve kas gelişimine önemli katkı sağlar

Vücuda enerji vererek yorgunluğu azaltır

Cilt sağlığına ve cildi güzelleştirmeye yardımcı olur

100 gr Hünnap Meyvesinin Besin Değeri

100 gram hünnap yaklaşık 79 kaloriye eşittir. 100 gr hünnapta bulunan besin değerleri;

Karbonhidrat oranı: 20.5 gr

Kalsiyum oranı: 21 mg

Potasyum oranı: 250 mg

Protein oranı: 1.2 gr

Fosfor oranı: 23 mg

Demir oranı: 0.5 mg

Bakır oranı: 0.07 mg

Sodyum oranı: 3 mg

C vitamini oranı: 69 mg

A vitamini oranı: 40 mg

Yağ oranı: 0.2 gr

Hünnap meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra; kuru olarak, kurusundan çay yapılarak ve sirke yapılarak da kullanılmaktadır.