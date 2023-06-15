Yaz geldi keneler harekete geçti: KKKA vakaları arttı

Yaz aylarında artışa geçen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı kenelerden insanlara bulaşarak yüzde 40 ölüme sebep oluyor. Hastalık grip benzeri semptomlar göstererek ortaya çıkıyor.

Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin dikkat etmesi gereken bu hastalık için aşı çalışmaları hala devam etmekte. hastalıktan zarar görmemek için fark edildiği an sağlık kuruluşuna gidip orada çıkarılması gerektiği söyleniyor.

enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenenin fark edildiği anda doktora gidilmesi gerektiğini söyledi:

"İlk başta çok küçük bir şekilde tutuluyor ama kene beslendikçe siyah bir ben gibi büyüyor, fark edilebilir, ele gelebilir hale geliyor. O yüzden kene görüldüğü anda doktora gidilmesi ve bunu mutlaka çıkartılması gerekiyor."