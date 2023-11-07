Yeni Koronavirüs Varyantına Dikkat! Pandemi Dönemine Geri Mi Döneceğiz?

Koronavirüsünün yeni varyantı birçok ülkede görülmeye başladı. Yeni varyantın, eski koronavirüse göre daha da bulaşıcı olduğu açıklandı. Peki yeni koronavirüs varyantı nedir?

Yeni Koronavirüs Varyantına Dikkat! Pandemi Dönemine Geri Mi Döneceğiz?
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2020'in başında Türkiye'de de görülmeye başlanan koronavirüs tüm, dünyada can aldı. Pandeminin getirdiği maddi ve manevi kayıplardan tüm ülkeler zarar gördü. Koronavirüsün tam geçtiğini düşündüğümüz anca yeni varyantın ortaya çıktığı öğrenildi.

Yeni Varyant İle Karşı Karşıyayız

İngiltere, İzlanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde görülmeye başlanan yeni koronavirüs varyantı JN.1 olarak adlandırılıyor ve gizemini koruyor.

Yeni Koronavirüs Varyantına Dikkat! Pandemi Dönemine Geri Mi Döneceğiz? - Resim : 1

Koronavirüsüne Göre Daha Hızlı Yayılıyor 

Yeni varyantı keşfeden profesör Thomas Russo, virüsün halihazırda çeşitli ülkelerde görülmeye başlandığını ve diğer varyantlardan 'daha bulaşıcı' olduğu konusunda uyardı. JN.1'in, Pirola varyantının soyundan geldiğine inanılıyor. The Mirror'ın haberine göre, yeni bulgunun önceki koronavirüse göre daha bulaşıcı olabileceğine inanılıyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı, yeni varyant ile daha dikkatli olmalarını ve kışa güçlü girmeleri konusunda uyardı. 

Pandemi Dönemine Geri Mi Döneceğiz?

Baltimore'daki Johns Hopkins Üniversitesi Sağlık Güvenliği Merkezi temsilcisi Amesh Adalja, varyantın 'çok nadir' olduğunu ve mutasyonlarının 'bir şekilde bağışıklıktan kaçındığını' söyledi.

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