Yeni salgın alarmı! Maymun çiçeği nedir? Maymun çiçeği belirtileri ve korunma yolları

Kemirgenler ve yabani hayvanlar arasında bulunan maymun çiçeği virüsü, enfekte hayvanlardan insanlara bulaşarak insanlar arasında yayılabilir. Önceki dönemlerde sınırlı bölgelerde görülen vakalar genellikle aile içinde sınırlı kalırken, son zamanlarda virüsün Afrika dışındaki bölgelerde de görülmesi ve ciddi belirtilerle seyreden vakaların artması, bu virüsün araştırmalarını hızlandırmıştır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü, Poxviridae virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine aittir. Afrika kıtasında Batı ve Orta Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında uzun yıllardır görülen bu virüs, nadiren farklı bölgelere yayılabilmekte ve insanlarda enfeksiyona yol açmaktadır. 2022 itibarıyla, Covid-19 pandemisinin etkileri ve virüslerin yayılma potansiyeli nedeniyle, maymun çiçeği virüsü daha yakından izlenmektedir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Maymun çiçeği virüsü belirtileri, yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlikler, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su dolu kabarcıklar şeklinde sıralanabilir. Hastalığın yayılma yolu, enfekte hayvanların vücut sıvılarına, derilerine veya döküntülerine temas yoluyla gerçekleşir. Aynı zamanda enfekte bir hayvanın etinin tüketilmesi veya bu hayvanların ısırmasıyla da bulaşabilir. Özellikle Covid-19 pandemisinin etkileri nedeniyle, virüsün yayılma riski daha yakından takip edilmelidir.

MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Maymun çiçeği virüsünden korunma yöntemleri arasında hijyen kurallarına dikkat etmek, iyi pişmiş etleri tüketmek, vahşi hayvanlara teması sınırlamak ve enfekte kişilerle teması en aza indirmek yer almaktadır. Sağlık otoritelerinin uyarılarına ve rehberliklerine dikkat ederek, bu tür yeni ve nadir hastalıklara karşı bilinçli bir şekilde önlem alınabilir.

Maymun çiçeği virüsü, henüz büyük bir salgına yol açmamış olmakla birlikte, pandemi sonrası dünya sağlığını yakından ilgilendiren yeni bir viral tehdit olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, hastalığın belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında farkındalığın artırılması ve sağlık otoritelerinin açıklamalarının takip edilmesi önemlidir.