13 Haziran Süper Loto sonuçları: İşte kazananlar...

13 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor. Sisal Şans'ın en çok kazandıran şans oyunu Süper Loto bu akşam 21:30'daki çekiliş sonrası ikramiyelerini dağıtıyor. Peki Süper loto sonuçları nasıl sorgulanır?

MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduranlar "13 Haziran 2023 Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusunu araştırıyor. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 4 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto sonuçları, 13 Haziran günü 21.30'da açıklanacak. Süper Loto sonuçlarını MP TV'den canlı izlemek için;

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ