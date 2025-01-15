15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 507 milyon liralık ikramiye

Milli Piyango’nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto’nun çekilişi 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleşiyor. Şans oyunu tutkunları, "15 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?" gibi soruların yanıtını arıyor.

Mert Sagit Mert Sagit
15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 507 milyon liralık ikramiye
Yayınlanma:

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenleniyor. İşte 15 Ocak tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları, şanslı numaralar, joker ve süperstar detayları ile sonuç sorgulama ekranı...

15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi, saat 21.30’da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişi, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Biletlerini kontrol etmek isteyenler, millipiyangoonline.com adresine girerek sonuçları sorgulayabilirler.

15 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

Peki, 15 Ocak 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandı? Saat 21.30 itibariyle aşağıdaki linkten sonuçlara ulaşabilirsiniz:



ÇILGIN SAYISAL LOTO 15 OCAK 2025 SONUÇLARI SORGULAMA

çılgın sayısal loto sonuçları
Günün Manşetleri
HAMAS ve İsrail anlaştı
İmralı heyetinde hazırlık
Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Karısını ve 4 yakınını katletti
Erdoğan'dan yeni açılım süreciyle ilgili açıklama
DEM Partili Önder'den İmralı ziyaretiyle ilgili açıklama
DEM Parti heyetinin 2. İmralı ziyareti ne zaman?
Bakan Güler'den terörle mücadele mesajı
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den 22 il için kar uyarısı: Çok kuvvetli geliyor Meteoroloji'den 22 il için kar uyarısı: Çok kuvvetli geliyor
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon MİT'ten Irak'ta nokta operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Lisede dehşet: Müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenci yakalandı Lisede dehşet: Müdür yardımcısını bıçaklayan öğrenci yakalandı
İşçi servisi ve kamyon çarpıştı İşçi servisi ve kamyon çarpıştı