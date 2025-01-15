15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 507 milyon liralık ikramiye
Milli Piyango’nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto’nun çekilişi 15 Ocak Çarşamba günü gerçekleşiyor. Şans oyunu tutkunları, "15 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?" gibi soruların yanıtını arıyor.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri düzenleniyor. İşte 15 Ocak tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları, şanslı numaralar, joker ve süperstar detayları ile sonuç sorgulama ekranı...
15 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekilişi, saat 21.30’da noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişi, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. Biletlerini kontrol etmek isteyenler, millipiyangoonline.com adresine girerek sonuçları sorgulayabilirler.
15 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR
Peki, 15 Ocak 2025 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandı? Saat 21.30 itibariyle aşağıdaki linkten sonuçlara ulaşabilirsiniz: