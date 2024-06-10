Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin ve Rize çevreleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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# meteoroloji # yağış
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