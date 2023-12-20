Şans Topu Sonuçları Açıklandı! 20 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu Sonuçları

Şans Topu oyunu ile şans oyunlarını yakından takip edenlerin ilgisini çekiyor. Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen ikramiyenin kazananı oluyor. Çekiliş canlı yayında düzenleniyor.

Şans Topu Çekiliş Günleri

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapıldı. Şans Topu çekilişi de canlı olarak yayınlandı. Haftada iki defa Çarşamba ve Pazar günleri Millipiyangoonline.com'da canlı yayınlanıyor.

Şans Topu Nasıl Oynanır?

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 5 TL’dir.

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsiniz.

Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

Çekilişi canlı izlemek için tıklayın

20 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA ŞANS TOPU'NDA KAZANAN NUMARALAR:

8

12

17

21

29

7