Süper Loto sonuçları açıklandı! 26 Mayıs Pazar Süper Loto sonuçları

Süper Loto'da heyecan 26 Mayıs'ta da devam etti. Bu akşam düzenlenen çekiliş ile 38 milyon 600 bin TL'yi aşan ikramiye talihlisini aramaya devam etti. Yurt genelinde milyonların şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı.

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL’dir.

İşaretleme yapmak tercih edilmiyorsa kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretlenir, terminal rastgele 6 numara seçer.

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansı var. Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun. 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

26 MAYIS PAZAR SÜPER LOTO SONUÇLARI

İşte merakla beklenen rakamlar:

18

23

24

28

40

59

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